علاج انخفاض ضغط الدم وأسبابه.. دليل إرشادي كامل من «هيئة الدواء»

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن علاج انخفاض ضغط الدم، وقالت في دليل إرشادي لها، إنه يحدث للجسم، مشيرة إلى أن انخفاض ضغط الدم لا يعتبر مقلق، لكن إذا انخفض عن المعدل الطبيعي، لابد من الذهاب إلى الطبيب فورا.

أسباب الإصابة بانخفاض ضغط الدم

وتابعت هيئة الدواء، أن انخفاضه له العديد من الأسباب التي تتضمن الإصابة بمشكلات القلب، والغدد الصماء، موضحة أن فترة الحمل وبعض الأدوية، ونقص التغذية أحد أهم الأسباب في انخفاض ضغط الدم.

أعراض انخفاض ضغط الدم

وأضافت الهيئة، أن هناك أعراض لانخفاض ضغط الدم يجب معرفتها، وهى وفقا للدليل الإرشادي كالتالي:

العطش الشديد- القيئ- تشوش الرؤية- فقدان الوعي- الاكتئاب- التنفس السريع- النبض السريع أو البطئ.

علاج انخفاض ضغط الدم

وعن طرق علاج انخفاض ضغط الدم، أكدت هيئة الدواء، أنه لابد من معرفة السبب الرئيسي لعملية انخفاض ضغط الدم، ومن ثم العلاج، لكن بشكل عام فى حال الإصابة بانخفاض ضغط الدم لابد من الاهتمام بتناول المياه بحد أقصي 8 أكواب على مدار اليوم.

وأضافت هيئة الدواء، لابد من الحصول على قسط كاف من الراحة، فى حال إذا كان انخفاض ضغط الدم بسبب الوقوف طويلا أو ممارسة مجهود بدني كبير، مشيرة إلى أنه في الحالات المتقدمة يتم الاستعانة ببعض الأدوية التي يقوم الطبيب بوصفها.

وطلبت هيئة الدواء المصرية من المواطنين، ضرورة البعد عن الوصفات العلاجية التى يتم تداولها، وطلب المشورة من الطبيب أو الصيدلي، قبل الحصول على أى نوع من العلاجات.