ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام، من الأمور التي حسمتها لجان الفتوى بدار الإفتاء، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أنَّ هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمين فهما وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أوضحت دار الإفتاء حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام.

ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟

وبخصوص حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام، قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنَّ البخاخة آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَعي، واستعمال هذه البخاخة يفسد الصوم؛ لأن فيها إيصالًا لهذا السائل على هيئة رذاذ له جِرْمٌ مؤثِّر إلى الجوف عن طريق منفذ منفتح وهو الفم، وليس صحيحًا ما يُقال من أنه مجرَّد غاز، بل هو غاز مصحوب برذاذ الدواء.

استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام

وأوضحت الإفتاء، من خلال فتواها الخاصة بـ حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام ، أنَّ للمريض الذي لا يستغنى عن هذه البخاخة في شفائه أن يفطر، بل إذا كان يخشى على نفسه الهلاك إن لم يستخدمها طوال النهار فإن الفطر واجب عليه شرعًا، حتى لو طال ذلك أو استدام معه، فإذا علم من أهل الخبرة في الطب أن مرضه هذا لا يرجى بُرؤُه وجب عليه إخراج الفدية، وهي أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا، فإذا برئ من مرضه وقدر على الصيام لم يجب عليه القضاء، وكفته الفدية التي أخرجها قبل ذلك؛ لسقوط الصوم عنه حينئذٍ وعدمِ مخاطبته به، إذ إن الفدية على الأصح واجبةٌ في حقه ابتداءً لا بدلًا عن الصيام.