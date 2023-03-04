تقرير رسمي يكشف مواعيد الإفطار في أيام شهر رمضان 2023

حدد تقرير رسمي صادر عن قسم التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الإفطار في أيام شهر رمضان 2023، موضحاً أن أول يوم الموافق الخميس 23 مارس الجاري، سيكون توقيت الإفطار الساعة السادسة و8 دقائق مساء، وسيكون موعد الإفطار في آخر أيام شهر رمضان وهو يوم الخميس الموافق 20 أبريل المقبل، الساعة السادسة و25 دقيقة مساء، فلكياً.

توقيت الإفطار في أيام شهر رمضان 2023 بالتفصيل

ترصد «الوطن» في السطور التالية، توقيت الإفطار في أيام شهر رمضان 2023، بحسب تقرير قسم التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مع العلم أن أول أيام شهر رمضان المُعظم 2023 يجري تحديده وفق الرؤية الشرعية التي تستطلع خلالها دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان.

مواعيد الإفطار في أيام رمضان 2023

- يوم الخميس الموافق 23 مارس «1 رمضان»: الساعة 6 و8 دقائق

- يوم الجمعة الموافق 2 رمضان: الساعة 6 و9 دقائق.

- يوم السبت الموافق 3 رمضان: الساعة 6 و9 دقائق.

- يوم الأحد الموافق 4 رمضان: الساعة 6 و10 دقائق.

- يوم الإثنين الموافق 5 رمضان: الساعة 6 و10 دقائق.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 رمضان: الساعة 6 و11 دقيقة.

- يوم الأربعاء الموافق 7 رمضان: الساعة 6 و12 دقيقة.

- يوم الخميس الموافق 8 رمضان: الساعة 6 و12 دقيقة.

- يوم الجمعة الموافق 9 رمضان: الساعة 6 و13 دقيقة.

- يوم السبت الموافق 10 رمضان: الساعة 6 و13 دقيقة.

- يوم الأحد الموافق 11 رمضان: الساعة 6 و14 دقيقة.

- يوم الإثنين الموافق 12 رمضان: الساعة 6 و15 دقيقة.

- يوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان: الساعة 6 و15 دقيقة.

- يوم الأربعاء الموافق 14 رمضان: الساعة 6 و16 دقيقة.

- يوم الخميس الموافق 15 رمضان: الساعة 6 و16 دقيقة.

- يوم الجمعة الموافق 16 رمضان: الساعة 6 و17 دقيقة.

- يوم السبت الموافق 17 رمضان: الساعة 6 و18 دقيقة.

- يوم الأحد الموافق 18 رمضان: الساعة 6 و18 دقيقة.

- يوم الإثنين الموافق 19 رمضان: الساعة 6 و19 دقيقة.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان: الساعة 6 و20 دقيقة.

- يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان: الساعة 6 و20 دقيقة.

- يوم الخميس الموافق 22 رمضان: الساعة 6 و21 دقيقة.

- يوم الجمعة الموافق 23 رمضان: الساعة 6 و21 دقيقة.

- يوم السبت الموافق 24 رمضان: الساعة 6 و22 دقيقة.

- يوم الأحد الموافق 25 رمضان: الساعة 6 و23 دقيقة.

- يوم الإثنين الموافق 26 رمضان: الساعة 6 و23 دقيقة.

- يوم الثلاثاء الموافق 27 رمضان: الساعة 6 و24 دقيقة.

- يوم الأربعاء الموافق 28 رمضان: الساعة 6 و24 دقيقة

- توقيت الإفطار يوم الخميس الموافق 20 أبريل المقبل «29 رمضان» هو الساعة 6 و25 دقيقة.