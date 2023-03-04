تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في مصرع فتاة بالإسكندرية إلى 18 مارس

قررت محكمة جنح الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة الطالبة ندى مراد مرقص، التي سقطت من الطابق الحادي عشر تحت مصعد العقار، إلى جلسة 18 مارس المقبل للإحالة، مع استمرار حبس حارس العقار وآخرين على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنح أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، حددت جلسة اليوم السبت، لنظر الدعوى المرفوعة من جانب والدها، يتهم فيها 4 أشخاص بالتسبب في وفاة ابنته، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.

قصة مصرع فتاة الأسانسير بالإسكندرية

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ من مراد مرقص باختفاء ابنته الطالبة ندى مراد مرقص، البالغة من العمر 22 عامًا، طالبة بالفرقة الخامسة في كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في محافظة الإسكندرية.

العثور عليها في بئر الأسانسير

جرى تشكيل فريق من البحث الجنائي بقسم شرطة الرمل أول بالاسكندرية، وبعد إجراء الفحص اللازم والتحقيقات تبين سقوطها في بئر الأسانسير من الطابق الحادي عشر، وتبين وجودها أسفل العقار.

وبحسب والد الضحية، فإن ابنته خرجت يوم الواقعة في شهر سبتمبر من العام الماضي، متجهة إلى العمل، لكنها لم تجب على هاتفها المحمول حتى منتصف الليل وتبين عدم مغادرتها العقار بعد تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار.

وأشار إلى أن حارس العقار أبلغ قوات الأمن بأنه سمع صوتا قويا لشيء ما سقط في العقار، وتبين أنها «ندى» التي سقطت في بئر الأسانسير وذلك بعد مرور 14 ساعة على سقوطها.