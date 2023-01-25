التصريح بدفن جثمان طفلة سقطت في بئر مصعد بالإسكندرية

صرّحت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، بدفن جثمان طفلة سقطت في بئر مصعد داخل عقار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

وعُثر على الجثمان داخل البئر بعد تغيب الطفلة لفترة طويلة، وبعد مراجعة الكاميرات المواجهة للعقار لم يثبت خروجها أو توجدها في شقة جدتها بذات العقار، ليتم العثور عليها متوفية.

مصرع طفلة في بئر مصعد بالإسكندرية

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفلة تُدعى «جنى»، 13 عاما، عن اختفائها من محل سكنها بأحد العقارات بمنطقة فكتور عما نويل بسموحة.

وانتقلت الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة الطفلة داخل بئر المصعد، وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

غياب الكابينة

وكشفت المعاينة الأولية، أن الطفلة فتحت باب الأسانسير ولم تتواجد فيه الكابينة، فسقطت داخله من الدور العاشر علوي، ولقيت مصرعها في الحال، وذلك أثناء نزولها إلى جدتها التي تسكن بنفس العقار، ولم تكتشف أسرتها الواقعة إلا بعد أن تأخرت ولم تذهب لجدتها أو تصعد مره أخرى.

وتشبه هذه الواقعة حادث وقع منذ أشهر قليلة لفتاة في منطقة الإقبال شرق الإسكندرية، حيث عثر على جثمانها في بئر المصعد أيضا.