«تجارية الجيزة»: ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وليبيا

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأعمال الثالث «مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة»، بحضور كل من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة عادل نصر، ورئيس غرفة التجارة الصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، والقنصل العام الليبي بالإسكندرية صالح خطاب المساعدي.

استعراض مراحل العلاقات التاريخية بين البلدين

وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي لأهم الإنجازات القومية بمحافظة الجيزة، كما استعرض الملتقى خلال الجلسة الافتتاحية أهمية الغرف التجارية لدى البلدان العربية ودورها في جمع المعلومات وتحليلها.

كما تم استعراض مراحل العلاقات التاريخية بين البلدين وتواجد الشعبين بكلتا الدولتين وهي ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا، وتبلور العلاقات الاقتصادية بينهما.

سيناقش الملتقى وضع الخطط الفعلي لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وفتح السوق الليبي أمام رجال الأعمال المصريين ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم.

حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا

وقال عادل نصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية للجيزة، إن هناك حاجه ملحة لتفعيل اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وليبيا التي وقعت عام 1990، وذلك لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف «ناصر» خلال كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال الثالث مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا بحاجه إلى دفعة، ووفقا للبيانات فقد تراجع من 2,5 مليار جنيه في 2010 مقابل 500 مليون دولار فقط لعام 2018.

مليار دولار حجم التبادل التجاري

وتابع، «لكن شهد التبادل التجاري تحسن مؤخرا ليبلغ مليار دولار لعام 2021 بارتفاع 60%»، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الليبية بالسوق المصري وصل الى 10 مليارات موزع بين قطاعات «العقارات» و«البترول» و«السوق المصرفي».

وأكد على السعي المشترك بين البلدين لتسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة خاصة مع خطة إعادة الإعمار الليبية ليعود السوق الليبي جاذب للعمالة المصرية.