مصرع طفل وإصابة 2 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بأسيوط.. «أسماء»

لقي طفل مصرعه وأصيب آخران من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم السبت، بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة المركز ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية 4295 بمنطقة نزلة رميح عند تحويلة المحور الجديد.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع الطفل براء محمد علي، 9 سنوات، وإصابة إيمان عبد الفتاح أحمد فؤاد، 36 عاما، أخصائي فني أشعة، والطفل بلال محمد علي، 6 سنوات، وجميعهم من محافظة سوهاج، ومن أسرة واحدة، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى الشاملة بأسيوط.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.