رئيس التشيك يعتزم زيارة جميع دول الجوار خلال أول 100 يوم من حكمه

أعرب الرئيس التشيكي المنتخب بيتر بافل، عن رغبته في زيارة جميع الدول المجاورة لبلاده خلال المئة يوم الأولى من حكمه، إضافة إلى أوكرانيا وبلجيكا.

وقال الرئيس التشيكي المنتخب - في تصريح نقله راديو «براج الدولي» اليوم السبت، إن «رحلاته الخارجية تثبت سعي بلاده لاستئناف سياسة خارجية نشطة على أعلى مستوى داخل الدولة».

ومن المقرر أن يتوجه بافل في رحلته الأولى إلى سلوفاكيا، ثم إلى بولندا وألمانيا، خلال الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يتولى بافل، الحكم رسميا بعد إقامة حفل التنصيب في (قلعة براج) في الـ9 من شهر مارس الجاري.