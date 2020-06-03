عاجل.. الرئيس السيسي يبحث تداعيات كورونا هاتفيا مع نظيره التشيكي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، وفق ما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتناول الاتصال التباحث حول سبل تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

الرئيس التشيكي يشيد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين

وأشاد الرئيس التشيكي بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصةً على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي، مؤكّداً حرص بلاده ودول تجمع "فيشجراد" على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب، داعيًا الرئيس لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا.

السيسي يعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك

من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً التطلع لاستمرار التنسيق مع الرئيس التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع "فيشجراد".