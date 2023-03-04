توقعات بغياب الرئيس الأمريكي عن حفل تتويج «تشارلز» ملكا لبريطانيا

أشارت توقعات إلى عدم حضور الرئيس الأمريكى جو بايدن، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، رسميا فى وستمنستر أبي، يوم 6 مايو المقبل، وهو الحفل الذى سيحضره عديد من رؤساء وملوك العالم، وفقا لما نقله موقع «نيويورك بوست» الأمريكي.

جدول أنشطة جو بايدن

من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمجلة تايم: «هذا لا يبدو وكأنه حدث سيحضره جو بايدن»، ومع ذلك أكد المسؤول أن جدول بايدن لشهر مايو لم يتم الانتهاء منه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن من بين مئات من قادة العالم وكبار الشخصيات الذين ملأوا كنيسة وستمنستر لحضور جنازة إليزابيث، كما تحدث الرئيس، وهو أمريكي أيرلندي فخور علانية عن ازدراء والدته لإنجلترا والنظام الملكى البريطانى، ورد أن كاثرين بايدن كرهت إنجلترا بشدة لدرجة أنها رفضت النوم في سرير كانت الملكة نامت فيه ذات مرة.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

واعتلى الملك تشارلز العرش فى سبتمبر بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 96 عاما، التة حكمت بريطانيا لمدة 70 عامًا، وتحدث بايدن عن إعجابه بالملكة التى التقى بها كعضو فى مجلس الشيوخ عام 1982 ثم كقائد أعلى عام 2021، وبعد وفاتها، دعاها بـ«السيدة العظيمة» و«امرأة كريمة وكريمة بشكل لا يصدق».