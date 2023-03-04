تفاصيل إصابة الرئيس الأمريكي بالسرطان.. معاناة بدأت منذ الطفولة «فيديو»

كشف أطباء الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن أن الرئيس خضع لعملية إزالة ورم جلدي سرطاني صغير، في فبراير الماضي، حيث أوضح طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، أنه جرت إزالة جميع الأنسجة السرطانية بنجاح، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي يوليو الماضي وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطأ أثناء إلقاء كلمة أمام الشعب الأمريكي، فُهم منه أنه مصاب بمرض السرطان، قبل أن يتدخل البيت الأبيض ويؤكد عدم إصابة الرئيس بالمرض الخبيث، في بيان رسمي صدر عنه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في ولاية ماساتشوستس، الأمريكية في 21 يوليو 2022، حيث استعرض الإجراءات الجديدة التي ستتخذها إدارته لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال الرئيس الأمريكي بصيغة الفعل المضارع باللغة الإنجليزية إنه يعاني من مرض السرطان، ولم يوضح أنه تعافى من المرض، ما جعل كثيرين يعتقدون أنه لا يزال مصابا به.

BIDEN: "I and so many other people I grew up with, have cancer."



Did Joe Biden just announce he has cancer? pic.twitter.com/FeZFsbAeMN — Daily Caller (@DailyCaller) July 20, 2022

وقال البيت الأبيض إن بايدن كان يشير إلى مرض سرطان الجلد الذي أصيب به والعلاج الذي تلقاه إثر ذلك، قبل أن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبدا إعلان بايدن عن إصابة بالسرطان «مذهلا» بالنسبة إلى كثيرين، ويأتي في وقت يتزايد القلق بشأن صحته مع بلوغه عامه 79، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وبدأت القصة عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته عن طفولته في منزل كانت الانبعاثات تصدر من مصفاة نفط قريبة منه.

وقال بايدن في كلمته التي تحدث فيها مسبقا: «لذلك، نشأت كما كثير من الناس مع مرض السرطان، وهذا يفسر لماذا تعاني ولاية ديلاوير من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان».