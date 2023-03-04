نبيه بري: انتخاب رئيس جديد للبنان بات واجبا إنسانيا

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن انتخاب رئيس جديد للبلاد بات واجباً وطنيا وانسانياً وأخلاقيا، مشيرا إلى أن هذا كان الدافع للمبادرة بإعلان تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، معتبرا أنها خطوة تحفّز سائر الأطراف على تقديم مرشح أو مرشحين.

وأضاف بري، في تصريحات لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية - أنه بات من الضروري أن تحصل ترشيحات حتى يحصل تنافس، مؤكدا جاهزية نوابه للنزول إلى المجلس النيابي، مشددا على أنه سيبادر فوراً إلى الدعوة الى جلسة انتخابية، وذلك في اللحظة التي تتوفر فيها فرصة التنافس لتجر الانتخابات ولينجح من ينجح.

واعتبر «بري» أن لبنان منكوب، ووضعه ينحدر من سيئ إلى أسوأ، مؤكدا أن ما وصفه بخطيئة التعطيل فاقمت الانهيار الذي باتت آثاره المدمّرة تهدّد حاضر البلد ومستقبله، وبالتالي لا يمكن أن يستمر الحال على ما هو عليه - على حد تعبيره.

وتابع: «عقدت 11 جلسة، وكما شهدنا جميعها، لم تكن سوى جلسات مسرحية، لا بل مهزلة، ولذلك لست مستعداً لأن أدعو إلى أي جلسة تتكرّر فيها المسرحية والمهزلة، كانت جميعها، وأقول إنّه لن تُعقد أي جلسة إلاّ بوجود تنافس».

واختتم: «كانت حجتهم أنّ فريقنا لا يريد الانتخاب، وهذا غير صحيح، كنا وما زلنا نؤكّد على انتخاب رئيس، وتوفير كل الظروف التي تمكننا من التوافق على مرشح او اثنين او أكثر وننزل الى المجلس وننتخب».