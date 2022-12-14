نبيه بري يدعو إلى جلسة برلمانية أخيرة لاختيار الرئيس اللبناني غدا

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى جلسة برلمانية أخيرة، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، غدا الخميس، بعد فشل دعوته السابقة إلى الحوار بين الكتل النيابية والنواب المستقلين، حول التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، والتي أطلقها في نهاية الجلسة التاسعة لانتخاب الرئيس، الأسبوع الماضي.

وتأتي دعوة بري في ظل استمرار الانقسامات السياسية داخل البلاد، ما يعرقل حصول أحد المرشحين للرئاسة على الأغلبية البالغة 86 صوتا من إجمالي 128 نائبا في المجلس النيابي، وهي حصة لا يملكها أي فريق سياسي أو تحالف داخل البرلمان.

وتباينت ردود أفعال القوى السياسية اللبنانية تجاه دعوة بري الثانية للحوار، فأعلنت أكبر كتلتين مسيحيتين في المجلس النيابي رفضهما الدعوة، بينما أيدها الفريق المحسوب على قوى «8 آذار»، المكونة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة، والفريق السياسي لرئيس مجلس النواب.