عاجل.. إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السابعة

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، بإعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السابعة، بعد حصوله على 65 صوتًا.

وشهدت الأيام الماضية الانتخابات النيابية اللبنانية، والتي جاءت نتيجتها غير متوقعة، بوجود تراجع لأعضاء حزب الله في البرلمان اللبناني الجديد.

أول انتخابات منذ انفجار مرفأ بيروت

وتأتي أهمية الانتخابات النيابية اللبنانية، في أنها تعد أول انتخابات في البلاد منذ أحداث انفجار مرفأ بيروت عام 2019، والذي شهدت بسببه لبنان ظروف اقتصادية صعبة، انعكست على مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية.

ومن المتوقع أن يختار البرلمان اللبناني بعد اتنخاب رئيسه حكومة لبنانية جديدة، تدير البلاد في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، وصلت إلى حد إعلان سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس لبنان والمصرف المركزي، وهو الأمر الذي خرج ونفاه سريعاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤكداً أن تصريحات « الشامي» تم اجتزائها من السياق.