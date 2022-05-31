إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السابعة

أعاد البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء، إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان للمرة السابعة، وحصل نبيه بري على 67 صوتاً، الأمر الذي أعاد انتخابه رئيساً للبرلمان اللبناني، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تخوف من فراغ سياسي في لبنان

يشار إلى أنّ التقارير التي صدرت في وقت سابق أشارت إلى تخوفات متزايدة من أن يقع لبنان في فراغ على جميع المستويات، والتي تضمنت فراغ على مستوى رئيس مجلس النواب، ثم على مستوى رئاسة الجمهورية ثم على مستوى الحكومة، إذ كان من المستحيل تفادي الفراغ إذا لم يتمّ انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب، بكل ما يحمله من ثقل.