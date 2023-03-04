حملات مكثفة على مواقف السيارات بأسيوط لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن متابعته المستمرة لحملات ضبط الأسواق والحملات على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية ولسيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، وعدم وجود أي زيادة بها عن التعرفة الحالية، لعدم وجود زيادة في أسعار السولار، فضلا عن متابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود للاطمئنان على انتظام عمل مواقف السيارات ومحطات الوقود، والتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية واستغلال المواطنين بأي صورة.

الأكمنة الثابته والمتحركة

وأشار محافظ أسيوط، في بيان له، إلى أنه تم تنظيم حملات مفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين لضبط تعريفة سيارات التاكسي وخطوط سير سيارات النقل الجماعي والسيرفيس الداخلي وتحرير المحاضر للمخالفين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية.

حملات على المواقف

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ديروط ومركز أسيوط وصدفا والقوصية وأبنوب حملات لمتابعة سير العمل واستقرار الأوضاع بمحطات الوقود ومواقف السيارات وضبط أية مخالفات أو تجاوزات بالقرى والمراكز، وذلك تحت إشراف محمود نجار، رئيس مركز ديروط، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا.

الإبلاغ عن المخالفات

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي سيارات التاكسي أو النقل الجماعي أو أي تلاعب بالأسعار بمحطات الوقود والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية.

ولفت إلى أنه تم تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين باستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء، بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

عدم زيادة الأجرة

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن عدم وجود أية زيادات في تعريفة الركوب لسيارات السرفيس والمواصلات العامة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بعد تعديل أسعار البنزين، نظرًا لعدم ارتفاع سعر السولار وتثبيته عند سعر 7.25 جنيه للتر، مؤكدًا على انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات في نطاق المحافظة.