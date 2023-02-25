محافظ أسيوط: استمرار عقد جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار عقد جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والخطة متوسطة الأجل 2023- 2025 .

جلسة تشاور بمركز القوصية

حيث واصلت عقد جلساتها بمركز القوصية للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي يحتاجها المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات التي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

القيادات التنفيذية والشعبية

جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونفيسة عبدالسلام مسؤول المشاركة المجتمعية ومصطفى فتحي، ومصطفى عرابي نائبي رئيس المركز وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية، وذوي الهمم، وعشرات الأهالي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

مؤسسات المجتمع المدني

وأشار سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط إلى دعم الوزير المحافظ واهتمامه، بعقد جلسات التشاور التي يتم عقدها بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوى التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين واشراكهم في وضع المشروعات الأكثر احتياجًا.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وأكد محافظ أسيوط، أن جلسة التشاور بمركز القوصية استهدفت استعراض ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للمركز بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة ومنها المتعلقة بمشروعات الرصف وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي والتوسع في إنشاء المشروعات الخدمية.

فيما أشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم والاهتمام بمتطلباتهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة الاستثمارية والخطط المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.