محافظ أسيوط يُوجه بتنفيذ خطة لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود لتنفيذ خطة المحافظة لتعظيم الإيرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة، ولاء صلاح مديرة وحدة الإيرادات وصندوق الخدمات بالمحافظة.

زيادة تحصيل الإيرادات

حيث تضمن اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الإيرادات والجهود المبذولة لتنميتها وفقًا للقوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك وضبط آليات تحصيلها والرؤى والتصورات الهادفة إلى رفع نسبة الإيرادات وتحسين واستقرار موارد المحافظة .

تنمية موارد المحافظة

كما استعرض المحافظ، خطة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الاستفادة من الإيرادات وتعظيمها حتى يتسنى وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير.

ترشيد الإنفاق

وأوضح المحافظ ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.