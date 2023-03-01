محافظ أسيوط يناقش مشروعات قطاع الكهرباء بمبادرة «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، والمهندس أيمن فاروق رئيس قطاعات الإنتاج نائب رئيس الشركة، خلال زيارتهما للمحافظة؛ لبحث دعم جهود تنفيذ مشروعات الكهرباء بقرى ومراكز المحافظة.

تطوير الريف المصري

واستعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، أهم المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الكهرباء بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 149 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه في قطاع الكهرباء بالقرى المستهدفة.

وأشار «سعد»، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بلغت 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه فضلًا عن مشروعات مجمعات خدمة المواطنين، التي تعدت 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعًا بتكلفة 366 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعًا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه، والرى 28 مشروعًا بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعًا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعًا والاتصالات 149 مشروعًا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعًا متنوعا ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

محطات توليد الكهرباء

وأشاد بمشروعات قطاع الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء التي تم إنشاؤها بالمحافظة، ومنها محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة التي تعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر ونفذتها شركة «أوراسكوم» للإنشاءات المصرية على مساحة 85 فدان جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول، بتكلفة بلغت 25 مليار جنيه، كما تبلغ قدرتها التوليدية 1500 ميجاوات وقد افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعًا الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات والذي يجري تنفيذه ضمن المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها على أرض المحافظة على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه.