العراق يقرر منع دخول المشروبات الكحولية للبلاد بجميع أنواعها

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في دولة العراق، منع دخول المشروبات الكحولية بكل أنواعها إلى البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك في دولة العراق، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أن التوجيهات جاءت استنادا إلى قانون واردات البلدية لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية.

وكانت الجريدة نشرت يوم 22 فبراير الماضي، قانونا للبلديات كان مجلس النواب قد أقره نهاية عام 2016، يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة.

والقانون أقرّه البرلمان العراقي عام 2016، إلا أنه لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية، إلا قبل يومين، ما يعني أنه أصبح من القوانين واجبة التنفيذ.

والمادة 14 من القانون، تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على فرض عقوبات على من يتصرف خلافًا لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار.