اكتشاف مطعم أثري في العراق.. عمره 5 آلاف سنة وبه سمكة سليمة ونظام تبريد

قاعة طعام أثرية بها نظام تبريد بدائي ومئات الآواني الفخارية وبقايا سمكة ما زالت سليمة، اكتشفتها بعثة أثرية دولية من جامعة بنسلفانيا في أواخر يناير الماضي، ويعتقد أنه مطعم شيد قبل 5 آلاف عام في مدينة لجش القديمة، جنوبي العراق.

ورغم توقف التنقيب الأثري في العراق بسبب الصراعات قبل وبعد الغزو الأمريكي عام 2003، إلا أنه مع الهدوء النسبي الذي ساد خلال السنوات القليلة الماضية، استؤنفت أعمال التنقيب، كما أعيدت آلاف القطع الأثرية المسروقة إلى العراق، ما منح الأمل في نهضة أثرية، ويأتي هذا الاكتشاف على خلفية عودة ظهور علم الآثار في بلد يعرف بـ«مهد الحضارة»

مدير مجلس الدولة للآثار والتراث العراقي، ليث مجيد حسينن، قال إنه «للأسف أثرت الحروب وفترات عدم الاستقرار بشكل كبير على الوضع في البلاد بشكل عام، وكان نهب الآثار كان كبيرا للغاية».

ووصف جعفر الجوتيري، أستاذ علم الآثار بجامعة القادسية، الوضع الحالي لمجال الآثار بأنه في مرحلة «التحسن أو التعافي»، بحسب صحيفة البيان.

العراق تضم 6 مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

وتضم العراق 6 مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، من بينها مدينة بابل القديمة التي كانت مهد العديد من الإمبراطوريات القديمة التي قادها حكام مثل حمورابي ونبوخذ نصر، وجاءت عدد من البعثات الدولية للتنقيب عن الآثار في مواقع عراقية قبيل الغزو الأمريكي عام 2003.

وكان علماء الآثار الأجانب يخضعون لرقابة صارمة من الحكومة في بغداد أثناء حكم صدام، ما حد من اتصالاتهم بالسكان المحليين، بحسب «الجوتيري» الذي أوضح أنه أتيحت فرصة ضئيلة لنقل المهارات أو التكنولوجيا إلى علماء الآثار المحليين: «الوجود الدولي لم يجلب أي فائدة للعراق».