خبير شؤون روسية لـ قناة القاهرة الإخبارية: سقوط باخموت ضربة لأوكرانيا

تحدث الدكتور سمير أيوب، خبير في الشؤون الروسية، عن سقوط مدينة باخموت كونها ضربة موجعة لأوكرانيا، مؤكدًا أن سقوطها أصبح قريبًا باعتراف الطرف الأوكراني وبتأكيد الطرف الروسي، رغم أنها ظلت تقاوم كثيرًا باعتبارها الحصن المنيع والدرع الحامي لمنطقة دونيتسك.

سقوط باخموت بمثابة ضربة قوية يتلقاها الجيش الأوكراني

وأضاف الخبير في الشؤون الروسية، خلال مداخلة عبر سكايب بقناة «القاهرة الإخبارية»، في النشرة الإخبارية التي يقدمها الإعلامي أحمد أبو زيد، أن سقوط باخموت بمثابة ضربة قوية يتلقاها الجيش الأوكراني، ومن ثمَّ، يصبح الطريق سهلًا لأكبر مدينتين في دونيتسك، وهما كراماتورسك، وسلوفيانسك، خاصة أن الجيش الأوكراني يعاني من الإجهاد بعد أن أنهكته القوات الروسية.

القوات الروسية تسارع الوقت لحسم معركة الدونباس

وتابع خبير في الشؤون الروسية: «أتوقع استمرار الزحف الروسي وبقوة خلال الفترة المقبلة حتى لا يكون للجيش الأوكراني الوقت الكافي لإعادة بناء تحصينات جديدة، ولاستباق المساعدات والمؤن التي تأتي للجيش الأوكراني من جهة الغرب»، موضحًا أن «القوات الروسية تسارع الوقت لحسم معركة الدونباس والتوجه جنوبًا»، مشيرًا إلى أنه بحسم حوض الدونباس كله وسقوط باخموت وكراماتورسك، وسلوفيانسك، ستتغير موازين القوى تمامًا.