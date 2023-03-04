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القاهرة الإخبارية: رئيسة البرلمان الأوروبي تصل أوكرانيا

كتب:

نرمين عفيفي
10:22 ص | السبت 04 مارس 2023
روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي

روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوصول روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، اليوم السبت، إلى أوكرانيا.

وقالت ميتسولا: «أمر جيد أن أعود إلى أوكرانيا، مع هؤلاء المواطنين الشجعان الذين ألهموا العالم، مع هؤلاء الأبطال الذين يرفضون الاستسلام، مع الذين ضحوا بكل شيء من أجل قيمنا، مع الأوروبيين الذين يقع وطنهم داخل الاتحاد الأوروبي».

«ميتسولا» أول سياسية أوروبية تزور أوكرانيا 

يُشار إلى أن «ميتسولا» كانت أول سياسية أوروبية تزور أوكرانيا وتتحدث أمام نواب البرلمان الأوكراني في أبريل الماضي، عندما كان الوضع حول العاصمة مشوبًا بالتوتر الشديد، وحين حل الرئيس الأوكراني ضيفا على القمة الأوروبية في بروكسل، كانت رئيسة البرلمان الأوروبي واحدة من أشد الداعمين له واستقبله بحفاوة.

استقبال مميز

وبنفس الحماسة الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، زارت المالطية روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، كييف، اليوم السبت.

في مشهد استقبال ميتسولا لفولوديمير زيلينسكي، فبراير الماضي، أعطته دعما قويا بـ«قبلتين دبلوماسيتين»، واستقبال مميز.

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بقلم نرمين عفيفي