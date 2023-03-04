دبلوماسي سابق للقاهرة الإخبارية: بوتين يراهن على الداخل الأمريكي لوقف دعم أوكرانيا

كشف السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشئون الأمريكية، عن تفاصيل حقيقة الخلاف داخل حلف شمال الأطلسي حول الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرًا إلى وجود رغبة في استمرار التحالف الغربي ضد روسيا.

بوتين يراهن على الداخل الأمريكي

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك رهانا لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول تراجع هذا التحالف وتعرض هذه الدول لصعوبات اقتصادية جراء نقص الطاقة وارتفاع الأسعار، كما يراهن «بوتين» على الداخل الأمريكي مع اقتراب الانتخابات، وأن الجمهور الأمريكي لن يستمر في تأييد الرئيس الأمريكي في هذا الدعم المطلق لأوكرانيا.

الخلاف بين الشعوب وليس الحكومات

وأشار إلى أنه بعد اجتماع الرئيس الأمريكي مع المستشار الألماني تأكد بايدن، أن المستشار الألماني، سيستمر في دعم أوكرانيا رغم المعارضة الموجودة بألمانيا ضد دعم أوكرانيا والمظاهرات التي وصل عدد المشاركين فيها لـ10 آلاف شخص.

ولفت إلى أن بايدن كان يرغب في إرسال رسالة بأن التحالف ضد روسيا مستمر وسيستمر لحين انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الخلاف على دعم أوكرانيا هو خلاف بين شعوب وليس خلاف بين حكومات.