الولايات المتحدة: يجب الحفاظ على التضامن العالمي مع شعب أوكرانيا

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، التزامهما بأن تدفع روسيا ثمن اعتدائها على أوكرانيا، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إنه من المهم الحفاظ على التضامن العالمي مع الشعب الأوكراني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجدد لقاء الرئيس الأمريكي بالمستشار الألماني، التأكيد على قوة العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وألمانيا.

من جانبها، دعت وزارة الدفاع الأوكرانية على لسان الوزير أليكسي ريزنيكوف في رسالة موجهة إلى زملائه في دول «الاتحاد الأوربي»، إلى إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهريا إلى أوكرانيا، بهدف سد النقص الحاد الذي تحذر من أنه يحد من التقدم في ساحة المعركة، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وأشار ريزنيكوف، إلى استخدام القوات الأوكرانية 20% فقط من كمية القذائف التي يمكنهم استخدامها لولا نقص الإمدادات، وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، أن بلاده تنفق ما معدله 110 ألف جولة من القذائف من عيار 155 مليمتر شهريا.