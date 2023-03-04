انطلاق المرحلة الثانية لحملة «حقك تنظمي» في 9 إدارات صحية بالشرقية

بدأت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، فعاليات انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء المقبل خلال الفترة من 4 حتى 8 مارس 2023، وذلك في 9 إدارات صحية هي «أولاد صقر، الزقازيق، منيا القمح، الحسينية، أبوكبير، فاقوس، منشأة أبو عمر، القنايات، كفر صقر».

انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى أن المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» انتهت يوم الأربعاء الماضي واستمرت لمدة 5 أيام، في 10 إدارات صحية، قدمت خلالها الخدمة لعدد 60748 منتفعة، مشيراً إلى أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار، وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، هذا بجانب ندوات توعوية وتثقيفية تعقد بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتستهدف الحملة تقديم هذه الخدمات مجاناً للسيدات.

الوصول إلى المناطق النائية لتفعيل المبادرة

وأوضح وكيل الوزارة أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال 266 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، مدعمة بخدمة الأخصائي، و14 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء محافظة الشرقية، بمشاركة 115 طبيبا مدربا، و343 ممرضة، و531 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، ذلك بعد أن تم تدريبهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن وخدمات الحملة بجميع أنحاء المحافظة.