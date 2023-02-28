أماكن وخريطة حملة «من حقك تنظمي» بالعبور.. تنطلق السبت المقبل

أعلنت الإدارة الصحية بالعبور إدارة تنظيم الأسرة في محافظة القليوبية عن عقد حملة تنشيطية وتوعوية مجانية ضمن مشروع تنمية الأسرة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأهالي مدينة العبور تحت شعار حقك تنظمي ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، التي ستقام اعتبارا من السبت المقبل 4 مارس الجاري حتى الأربعاء 8 مارس الجاري، حيث سيتم تقديم الخدمة بالمراكز الطبية التابعة للإدارة الصحية وبالعيادات المتنقلة.

أماكن حملة حقك تنظمي بالعبور

أوضحت الإدارة الصحية بالعبور التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية برئاسة الدكتور خالد الخطيب أن أماكن تقديم الخدمة خلال حملة حقك تنظمي بالعبور كالتالي :

- السبت 4 مارس العبور الجديدة بجوار مدرسة الكرامة التجريبية.

- الأحد 5 مارس الحي الاول بالعبور بجوار مكتب البريد.

- الإثنين 6 مارس إسكان الشباب 70 م بجوار مدرسة الـ٧٠م.

- الثلاثاء 7 مارس العبور الجديدة بجوار مدرسة الكرامة التجريبية.

- الأربعاء 8 مارس الحي الترفيهي بالعبور بجوار مسجد الفاروق عمر.

رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة

أوضح البيان أن الحملة تُقدم جميع الخدمات وؤسائل تنظيم الأسرة مجانا، وتستهدف الحملة رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم والطفل، ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية.

أشار البيان أنه سيتم إقامة معرض لمنتجات نادي المرأة بأماكن تواجد العيادة المتنقلة أثناء الحملة طبقا للخطة الموضوعة لتنمية قدراتهن الذاتية.

يذكر أن السبت المقبل سيشهد انطلاق المرحلة الثانية من حملة «من حقك تنظمي» اعتباراً من 4 مارس المقبل حتى 8 مارس المقبل بالإدارات الصحية في طوخ وقليوب والعبور وشبرا غرب وشبين القناطر بجانب تقديم الخدمات بالمجان بجانب التوعية بأهمية تنظيم الأسرة.