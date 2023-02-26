أماكن ومواعيد حملة «حقك تنظمي» في مراكز المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي»، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» التي تنفذها وزارة الصحة والسكان.

الحملة في جميع إدارات المنيا الصحية

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، إن الحملة ستكون على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من الأحد 26 فبراير حتى الأربعاء 1 مارس في مراكز مغاغة ومطاي وسمالوط وأبوقرقاص وملوي، وتبدأ المرحلة الثانية من 4 حتى 8 مارس المقبل في العدوة وبني مزار وديرمواس ومركز المنيا.

وصول خدمات تنظيم الأسرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الاسرة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجانًا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة وأخصائيين في الوحدات الثابتة والمستشفيات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.