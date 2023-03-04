مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن إمساكية رمضان 2023 كاملة لمحافظة المنوفية وعدد ساعات الصيام، استعدادا للشهر المعظم، من حيث عدد ساعات الصيام ومواعيد الصلاة، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية في بيان لها.

إمساكية رمضان 2023 كاملة لمحافظة المنوفية وعدد ساعات الصيام

وتضمنت إمساكية رمضان 2023 كاملة لمحافظة المنوفية وعدد ساعات الصيام، أن عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من رمضان، الموافق الخميس 23 مارس فلكيا، يبلغ 14 ساعة بالضبط، وفي آخر أيام الشهر وهو الخميس 20 أبريل، يبلغ ساعات الصيام 14 ساعة و57 دقيقة.

إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة المنوفية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة المنوفية وعدد ساعات الصيام، على النحو التالي:

الخميس 1 رمضان الموافق 23 مارس: عدد ساعات الصيام 14 ساعة، وموعد صلاة الفجر 4:31، وموعد صلاة الظهر 12:05، وموعد صلاة العصر 3:33، وموعد صلاة المغرب 6:11، وموعد صلاة العشاء 7:30.

الخميس 8 رمضان الموافق 30 مارس: تبلغ ساعات الصيام 14 ساعة و 14 دقيقة، وموعد صلاة الفجر 4:21، وموعد صلاة الظهر 12:2، وموعد صلاة العصر 3:34، وموعد صلاة المغرب 6:16، وموعد صلاة العشاء 7:35.

الخميس 15 رمضان الموافق 6 أبريل: تبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و29 دقيقة، وموعد صلاة الفجر 4:11، وموعد صلاة الظهر 12:00، وموعد صلاة العصر 3:34، وموعد صلاة المغرب 6:20، وموعد صلاة العشاء 7:40.

الخميس 22 رمضان الموافق 13 أبريل: تبلغ عدد الساعات الصيام 14 ساعة و43 دقيقة، وموعد صلاة الفجر 4:02 وموعد صلاة الظهر 11:59، وموعد صلاة العصر 3:34، وموعد صلاة المغرب 6:25، وموعد صلاة العشاء 7:46.

الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل: تبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و57 دقيقة، وموعد صلاة الفجر 3:53 وموعد صلاة الظهر 11:57، وموعد صلاة العصر 3:34، وموعد صلاة المغرب 6:29، وموعد صلاة العشاء 7:52.