نشر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت القاهرة وعدد ساعات الصيام، لإرشاد المسلمين لمعرفة مواعيد صيامهم وإفطارهم في الشهر الكريم.

وفي السطور التالية، نعرض إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت القاهرة وعدد ساعات الصيام، وفق ما نشر عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لمعهد البحوث الفلكية.

إمساكية رمضان 2023

وجاءت إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت القاهرة وعدد ساعات الصيام على مدار أيام الشهر كما يلي:

إمساكية شهر رمضان 1444 هـ - 2023

1 رمضان - 23 مارس

فجر :4:39

ظهر 12:10

عصر 3:38

المغرب6:15

العشاء 7:45

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:38

ظهر 12.09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:38

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:36

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:34

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:33

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:18

عشاء 7:48

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:32

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:19

عشاء 7:49

8 رمضان 30 مارس

فجر 4:29

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:20

عشاء 7:50

9 رمضان 31 مارس

فجر 4:28

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:20

عشاء 7:50

10 رمضان 1 إبريل

فجر 4:26

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:21

عشاء 7:51

11 رمضان 2 إبريل

فجر 4:25

ظهر 12:06

عصر 3:33

المغرب 6:22

عشاء 7:52

12 رمضان 3 إبريل

فجر 4:24

ظهر 12:06

عصر 3:38

المغرب 6:22

عشاء 7:52

13 رمضان 4 إبريل

فجر 4:22

ظهر 12:06

عصر 3:38

المغرب 6:23

عشاء 7:53

14 رمضان 5 إبريل

فجر 4:21

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:23

عشاء 7:53

15 رمضان 6 إبريل

فجر 4:19

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:24

عشاء 7:54

16 رمضان 7 إبريل

فجر 4:18

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:25

عشاء 7:55

17 رمضان 8 إبريل

فجر 4:17

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:25

عشاء 7:55

18 رمضان 9 إبريل

فجر 4:15

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:26

عشاء 7:56

19 رمضان 10 إبريل

فجر 4:14

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:27

عشاء 7:57

20 رمضان 11 إبريل

فجر 4:13

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:27

عشاء 7:57

21 رمضان 12 إبريل

فجر 4:11

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:28

عشاء 7:58

22 رمضان 13 إبريل

فجر 4:10

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:28

عشاء 7:58

23 رمضان 14 إبريل

فجر 4:09

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:29

عشاء 7:59

24 رمضان 15 إبريل

فجر 4:07

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:30

عشاء 8:00

25 رمضان 16 إبريل

فجر 4:06

ظهر 12:02

عصر 3:38

المغرب 6:30

عشاء 8:00

26 رمضان 17 إبريل

فجر 4:05

ظهر 12:02

عصر 3:38

المغرب 6:31

عشاء 8:01

27 رمضان 18 إبريل

فجر 4:03

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:31

عشاء 8:01

28 رمضان 19 إبريل

فجر 4:02

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:32

عشاء 8:02

29 رمضان 20 إبريل

فجر 4:01

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:33

عشاء 8:03

30 رمضان 21 إبريل

فجر 4:00

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:33

عشاء 8:03