إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت الإسكندرية وعدد ساعات الصيام

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم أعلن معهد البحوث الفلكية إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت الاسكندرية وعدد ساعات الصيام، إذ يبحث عنهما العديد من المواطنين، وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية إمساكية شهر، يأتي ذلك في إطار ما تقدمه لمتابعيها من خدمات

إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت الاسكندرية وعدد ساعات الصيام

وعن إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت الاسكندرية وعدد ساعات الصيام جاءت على النحو الآتي:-

1 رمضان - 23 مارس

فجر39: 4

ظهر 12:7

عصر 3:35

المغرب 6:13

العشاء 7:43

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:36

ظهر 12:7

عصر 3:36

المغرب 6:14

العشاء 7:44

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:35

ظهر 12:07

عصر 3:36

المغرب 6:15

العشاء 7:45

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:34

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:15

عشاء 7:45

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:32

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:16

عشاء 7:46

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:31

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:17

عشاء 7:47

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:30

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:17

عشاء 7:47

8 رمضان 30 مارس

فجر 4:28

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:18

عشاء 7:48

إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت الاسكندرية

9 رمضان 31 مارس

فجر 4:27

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:19

عشاء 7:49.

10 رمضان 1 إبريل

فجر 4:25

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:19

عشاء 7:49

11 رمضان 2 إبريل

فجر 4:24

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:20

عشاء 7:50

12 رمضان 3 إبريل

فجر 4:23

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:21

عشاء 7:51

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية

13 رمضان 4 إبريل

فجر 4:21

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:21

عشاء 7:51

14 رمضان 5 إبريل

فجر 4:20

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:22

عشاء 7:52

15 رمضان 6 إبريل

فجر 4:18

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:23

عشاء 7:53

16 رمضان 7 إبريل

فجر 4:17

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:23

عشاء 7:53

17 رمضان 8 إبريل

فجر 4:16

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:24

عشاء 7:54

18 رمضان 9 إبريل

فجر 4:14

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:25

عشاء 7:55

19 رمضان 10 إبريل

فجر 4:13

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:25

عشاء 7:55

20 رمضان 11 إبريل

فجر 4:12

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:26

عشاء 7:56

21 رمضان 12 إبريل

فجر 4:10

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:27

عشاء 7:57

22 رمضان 13 إبريل

فجر 4:09

ظهر 12:01

عصر 3:36

المغرب 6:27

عشاء 7:57

23 رمضان 14 إبريل

فجر 4:07

ظهر 12:01

عصر 3:36

المغرب 6:28

عشاء 7:58

24 رمضان 15 إبريل

فجر 4:06

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:28

عشاء 7:58

25 رمضان 16 إبريل

فجر 4:05

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:29

عشاء 7:59

26 رمضان 17 إبريل

فجر 4:03

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:30

عشاء 8:00

27 رمضان 18 إبريل

فجر 4:02

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:30

عشاء 8:00

28 رمضان 19 إبريل

فجر 4:01

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:31

عشاء 8:01

29 رمضان 20 إبريل

فجر 3:59

ظهر 11:59

عصر 3:36

المغرب 6:32

عشاء 8:02

30 رمضان 21 إبريل

فجر 3:58

ظهر 11:59

عصر 3:36

المغرب 6:32

عشاء 8:02