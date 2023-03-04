إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة أسيوط وعدد ساعات الصيام
كتب:
حسن عبد النعيم
05:33 م | السبت 04 مارس 2023
امساكية أسيوط
يستعد المصريون لاستقبال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 والميلادي 2023 بمختلف المحافظات، وتقدم «الوطن» إمساكية شهر رمضان ومواعيد الإفطار ومواقيت الصلاة بمحافظة أسيوط.
إمساكية شهر رمضان بمحافظة أسيوط
الخميس 1 رمضان يوافق 23 مارس
الفجر : 04:42 ص
الشروق : 06:05 ص
الظهر 12:10 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:15 م
العشاء 07:45 م
الجمعة 2 رمضان يوافق 24 مارس
الفجر 04:41 ص
الشروق 06:03 ص
الظهر 12:09 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:15 م
العشاء 07:45 م
السبت 3 رمضان يوافق 25 مارس
الفجر 04:40 ص
الشروق 06:02 ص
الظهر. 12:09 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:16 م
العشاء 07:46 م
الأحد 4 رمضان يوافق 26 مارس
الفجر 04:39 ص
الشروق 06:01 ص
الظهر 12:09 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:16 م
العشاء 07:46 م
الأثنين 5 مارس يوافق 27 مارس
الفجر 04:38 ص
الشروق 06:00 ص
الظهر 12:09 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:17 م
العشاء 07:47 م
الثلاثاء 6 رمضان - 28 مارس
الفجر 04:36 ص
الشروق 05:59 ص
الظهر 12:08 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:17 م
العشاء 07:47 م
الأربعاء 7 رمضان - 29 مارس
الفجر 04:35 ص
الشروق 05:58 ص
الظهر 12:08 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:18 م
العشاء 07:48 م
الخميس 8 رمضان - 30 مارس
الفجر 04:33 ص
الشروق 05:56 ص
الظهر 12:07 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:19 م
العشاء 07:49 م
الجمعة 9 رمضان - 31 مارس
الفجر 04:32 ص
الشروق 05:55 ص
الظهر 12:07 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:19 م
العشاء 07:49 م
السبت 10 رمضان - 01 أبريل
الفجر 04:30 ص
الشروق 05:54 ص
الظهر 12:07 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:20 م
العشاء 07:50 م
الأحد 11 رمضان - 02 أبريل
الفجر 04:29 ص
الشروق 05:52 ص
الظهر 12:06 م
العصر 03:37 م
المغرب 06:20 م
العشاء 07:50 م
الأثنين12 رمضان - 03 أبريل
الفجر 04:28 ص
الشروق 05:51 ص
الظهر 12:06 م
العصر 03:36 م
المغرب 06:21 م
العشاء 07:51 م
الثلاثاء 13 رمضان - 04 أبريل
الفجر 04:27 ص
الشروق 05:50 ص
الظهر 12:06 م
العصر 03:36 م
المغرب 06:21 م
العشاء 07:51 م
الأربعاء 14 رمضان - 05 أبريل
الفجر 04:25 ص
الشروق 05:49 ص
الظهر 12:06 م
العصر 03:36 م
المغرب 06:22 م
العشاء 07:52 م
الخميس15 رمضان- 06 أبريل
الفجر 04:24 ص
الشروق 05:48 ص
الظهر 12:05 م
العصر 03:36 م
المغرب 06:22 م
العشاء 07:52 م
الجمعة 16 رمضان- 07 أبريل
الفجر 04:23 ص
الشروق 05:47 ص
الظهر 12:05 م
العصر 03:36 م
المغرب 06:23 م
العشاء 07:53 م
السبت 17 رمضان - 08 أبريل
الفجر 04:22 ص
الشروق 05:46 ص
الظهر 12:05 م
العصر 03:36 م
المغرب 06:23 م
العشاء 07:53 م
الأحد 18 رمضان - 09 أبريل
الفجر 04:20 ص
الشروق 05:45 ص
الظهر 12:04 م
العصر 03:36 م
المغرب 06:24 م
العشاء 07:54 م
الأثنين 19 رمضان - 10 أبريل
الفجر 04:19 ص
الشروق 05:44 ص
الظهر 12:04 م
العصر 03:36 م
المغرب 06:24 م
العشاء 07:54 م
الثلاثاء 20 رمضان - 11 أبريل
الفجر 04:18 ص
الشروق 05:43 ص
الظهر 12:04 م
العصر 03:35 م
المغرب 06:25 م
العشاء 07:55 م
الأربعاء 21 رمضان - 12 أبريل
الفجر 04:17 ص
الشروق 05:42 ص
الظهر 12:04 م
العصر 03:35 م
المغرب 06:26 م
العشاء 07:56 م
الخميس22 رمضان - 13 أبريل
الفجر 04:16 ص
الشروق 05:41 ص
الظهر 12:03 م
العصر 03:35 م
المغرب 06:26 م
العشاء 07:56 م
الجمعة23 رمضان - 14 أبريل
الفجر 04:14 ص
الشروق 05:40 ص
الظهر 12:03 م
العصر 03:35 م
المغرب 06:27 م
العشاء 07:57 م
السبت24 رمضان - 15 أبريل
الفجر 04:13 ص
الشروق 05:39 ص
الظهر 12:03 م
العصر 03:35 م
المغرب 06:27 م
العشاء 07:57 م
الأحد 25 رمضان - 16 أبريل
الفجر 04:12 ص
الشروق 05:38 ص
الظهر 12:03 م
العصر 03:35 م
المغرب 06:28 م
العشاء 07:58 م
الأثنين 26 رمضان- 17 أبريل
الفجر 04:11 ص
الشروق 05:37 ص
الظهر 12:02 م
العصر 03:34 م
المغرب 06:28 م
العشاء 07:58 م
الثلاثاء 27 رمضان - 18 أبريل
الفجر 04:10 ص
الشروق 05:36 ص
الظهر 12:02 م
العصر 03:34 م
المغرب 06:29 م
العشاء 07:59 م
الأربعاء28 رمضان - 19 أبريل
الفجر 04:08 ص
الشروق 05:35 ص
الظهر 12:02 م
العصر 03:34 م
المغرب 06:29 م
العشاء 07:59 م
الخميس29 رمضان- 20 أبريل
الفجر 04:07 ص
الشروق 05:34 ص
الظهر 12:02 م
العصر 03:34 م
المغرب 06:30 م
العشاء 08:00 م