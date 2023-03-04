سقوط فتاة من الدور الرابع في ظروف غامضة ببورسعيد

أصيبت فتاة بكسور خطيرة بعد سقوطها من الدور الرابع بمنطقة ونقلت سيارة الإسعاف المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول فتاة مجهولة الاسم، 17 عاما، عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، سقطت من الدور الرابع بمساكن الـ5000 وحدة بعمارة 37 مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم وحالتها العامة غير مستقرة.

الفتاة مجهولة عن المنطقة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن الفتاة مجهولة الهوية سقطت من الدور الرابع في ظروف غامضة ولا أحد يعرف هويتها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

انقلاب سيارة محملة بالسكر

من جانب آخر، تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى 30 يونيو، شفيق فقيه، مصابا بجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات الأولية وملابسات الحادث أن سيارة نقل محمَّلة بسكر قد انقلبت بطريق إسماعيلية أمام قرية العاشر من رمضان.

وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجارٍ التحفظ على السيارة إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.