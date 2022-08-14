سقوط فتاة من شرفة منزلها بالطابق الخامس في ظروف غامضة بالبساتين

لقيت فتاة مصرعها في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الخامس بأحد شوارع منطقة البساتين.

وانتقل فريق من النيابة العامة والمباحث لمكان الواقعة وتمت مناظرة الجثمان، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

ورد لقسم شرطة البساتين، بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع فتاة سقطت من أعلى منزلها بدائرة القسم، بعدما استمعوا لصوت ارتطام قوي تبين من خلاله وجود جثة لفتاة على الأرض، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين العثور على الجثة ملقاة أرضًا.

تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة

وتبين من خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن الفتاة تدعى «هاجر محمد جابر» تبلغ من العمر 15 سنة، وأنها سقطت من غرفة منزلها وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة؛ للتأكد مما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.