مصرع طالب دهسا بالبلينا في سوهاج.. «كان بيسحب عود قصب»

لقى طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي محمل بالقصب ناحية دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، اليوم السبت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

بلاغ من الأهالي بمصرع تلميذ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع تلميذ دهسًا، أسفل عجلات جرار محملًا بالقصب، ناحية قرية مزاير أبو حرب دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطفل «م ا ط ع» دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي، أثناء محاولته استقبال مقطورة الجرار من الخلف، للحصول على عواد من القصب، اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى مصرعه.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.