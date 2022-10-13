حريق يلتهم معرض ملابس جاهزة في البلينا بسوهاج.. لا خسائر بشرية

نشب حريق في معرض للملابس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، ما أدى إلى احتراق كمية المحتويات، واحتراق شباك بأحد الشقق المجاورة للمعرض، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء، دون خسائر بشرية.

احتراق محتويات المعرض

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد نشوب حريق بمعرض للملابس الجاهزة بالبلينا، ملك شرف الدين حلمي، 39 عاما، عامل، ويقيم بناحية أولاد عليو دائرة المركز.

لا خسائر بشرية

ونتج عن الحادث احتراق جميع الملابس الجاهزة بالمعرض، واحتراق شباك بأحد الشقق المجاورة وتم تبريد الحريق بمعرفة 6 سيارات أطفاء بمركزى البلينا وجرجا ولا توجد خسائر فى الارواح وكلفت ادارة البحث الجنائى الادلة الجنائية معرفة أسباب الحريق.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6662 إداري البلينا، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.