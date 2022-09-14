خروج 5 أطفال من مستشفى البلينا بسوهاج بعد تماثلهم للشفاء من تسمم غذائي

أعلنت المستشفى المركزي بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، خروج 5 أطفال بعد تماثلهم للشفاء، أثر إصابتهم بحالة إعياء شديد وقئ، ناتجة عن تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة.

وجبة طعام منزلي فاسدة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، مفادها وصول 5 أطفال يُعانون من آلام شديدة بالبطن وقيء مستمر، بسبب تناول وجبة طعام منزلي فاسدة.

إصابة 5 أطفال بتسمم غذائي

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز البلينا بسوهاج إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة كل من «علي. ا. م- 15 سنة طالب»، «محمود. ا. م 7 سنوات»، «محمد. ا. م 6 سنوات»، «أحمد. ا. م- 4 سنوات»، ونجل عمومتهم «بركات. م. م- 5 سنوات»، بحالة إعياء وقئ مستمر، وإدعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسدة.

وبسؤال والدة الأول حتى الرابع، وخالة الخامس المدعوة «بوسه. ن. ع، 35 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية»، أقرت بإصابة المذكورين عقب تناولهم وجبه طعام منزلي فاسدة، ونفت الشبهة الجنائية، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.