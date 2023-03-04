«الداخلية» تضبط مسؤولي هوج بول.. استولوا على 19 مليون جنيه من المواطنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمارها لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجمالها 19مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصا؛ 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 95 هاتف محمول، و3367 خط هاتف محمول، و9 أجهزة مودم رسائل جماعية، 7 جهاز حاسب آلي و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها و3 سيارات ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت 600 ألف جنيه و41 كارت إئتماني لبنوك بالخارج.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية بلغ عددها 88 محفظة، والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى بلغ عددها 9965 محفظة تجنبا للرصد الأمني وتمهيدا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة «بيتكوين»، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.

إغلاق التطبيق

كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى RIOT لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.