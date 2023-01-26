ضبط المتهمين باختطاف 3 أشخاص واحتجازهم داخل شقة في شبرا الخيمة

كشفت مباحث الجيزة لغز اختفاء 3 أشخاص، إذ توصلت تحريات المباحث بإشراف اللواء أحمد خلف واللواء علاء فتحي نائبي مدير المباحث أن وراء اختفائهم ميكانيكي سيارات و3 سيدات، ألقي القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية، عندما تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث اخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه ورود معلومات له عن قيام سيدة تدعى منى، ح 36 سنة بدون عمل، والسابق اتهامها في قضية نصب و3 قضايا تبديد، باستئجار شقة بدائرة القسم بقيامها بالاتجار في المخدرات.

وألقي القبض عليها بالشقة المستأجرة، وبصحبتها ميكانيكي 35 سنة والسابق اتهامه في 6 قضايا مخدرات سلاح، أحداث عاهة، وسيدتان سابق اتهامهما فى قضايا مخدرات.

استدراج 3 أشخاص من منطقة شبرا الخيمة

وتبين قيامهم باستدراج 3 أشخاص من منطقة شبرا الخيمة واحتجزوهم فى الشقة، وبسوال الأولى مستأجرة الشقة أفادت أنهم أصدقاء شخص يدعى ع، ق سابق اتهامه في قضايا مخدرات وسبق أن تعامل معاها في تجارة المخدرات، وتحصله منها على مبلغ مالي ولم يقم بسداده.

حبس المتهمين

وقامت باستدراج أصدقائه لمساومته نظير إطلاق سراحهم، إلا أنه تهرب ورفض الحضور، وألقى القبض عليهم، وجرى إطلاق سراح المحتجزين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.