ضبط المتهمين باختطاف تاجر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (تاجر قطع غيار - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج " له معلومات جنائية")، بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بالتقابل معه بأحد المقاهى بدائرة القسم، واصطحابه داخل سيارة "لا يعلم بياناتها" لحل خلافات مالية بينهم، وقيامهم بالإستيلاء على السيارة قيادته " ملك والده"، وإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة بإجمالى مبالغ مالية 2 مليون جنيه، وتعدوا عليه بالضرب، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات .. وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكابها (ثلاثة أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.. وتم بإرشادهم ضبط (السيارة الخاصة بالمجنى عليه ، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة)، وأضاف أحدهم المتهمين بتسليم إيصالات الأمانة لأحد أصدقائه (مقاول - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه، وتم بإرشاده ضبط (6) إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه بإجمالى مبالغ مالية (2 مليون جنيه).

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ، وإتهمهم بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.