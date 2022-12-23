ضبط المتهمين بقتل شاب ووضع جثته في حقيبة سيارته بالقاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف لغز مقتل شاب ووضع جثته في حقيبة سيارته بمنطقة الجديدة، وتبين أن 3 متهمين وراء ارتكاب الواقعة لسرقته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا يفيد بالعثور على سيارة متوقفة بدائرة قسم الشرطة، ويتساقط من حقيبة السيارة دماء، وبالانتقال وفتح حقيبة السيارة تبين العثور على جثة شاب يدعى زكريا، 20 عاما، ومقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية، وبالفحص تبين أنه مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في الصدر والبطن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات للمجني عليه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة القتيل لسماع أقوالها حول الواقعة.

التحريات

وكشفت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، مضيفة أن المتهمين الثلاثة استوقفوا المجني عليه وطلبوا منهم توصيلهم إلى القاهرة، وفي الطريق قرروا التخلص منه لسرقته، وبالقرب من مكان العثور على سيارة المجني عليه قام المتهم الذي يجلس خلف المجني عليه بخنقه، وقام المتهم الثاني الذي بجواره بتسديد عدة طعنات له، وبعد التأكد من وفاته تم سرقة مبلغ مالي ووضع الجثة في حقيبة السيارة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

وقال المحامي أيمن محفوظ لـ«الوطن»، إن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».