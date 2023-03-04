الأجهزة الأمنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة مواطن وتنقله إلى المستشفى

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مواطن، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، التمس مساعدته في نقله من الشقة سكنه محل البلاغ لأحد المستشفيات لتلقي العلاج لأنه مريض ولا يقوى على الحركة.

نقل المواطن إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وجرى نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

تفعيل الدور المجتمعي والإنساني بالقطاعات الأمنية

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع البلاغات ذات الطابع الإنساني.