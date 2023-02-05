كيف نجت الابنة وتوفت الأسرة في حريق شبرا؟ لحظات رعب وصرخة استغاثة

في صباح باكر، خرجت «جومانة»، 19 سنة مفزوعة من منزلها بمنطقة شبرا مصر، بكاء وصرخات لا تتوقف «إلحقوا، النار ولعت في البيت، أبويا وأمي وأخواتي كلهم جوا»، ليخرج الأهالي سريعًا على صوت صرخاتها التي لا تنقطع، ليتفاجئوا بدخان كثيف وألسنة لهب تخرج من المنزل، وعقب صعودهم إلى الأعلى وسط الأدخنة، كانت الصدمة، الأب وزوجته والأطفال الثلاثة فارقوا الحياة.

ماس كهربائي

ووسط صرخات من الأهالي ودخان كثيف وألسنة نيران تخرج من الشقة، قام رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالى بإخراج الجثث الخمسة من داخل الشقة، حروق واختناقات وراء مصرع الضحايا.

وتبين أن السبب ماس كهربائي، حيث نشبت الحريق في المنزل فجرًا خلال نوم الأسرة، لتتمكن الابنة الكبرى من النجاة حينما استيقظت على الأدخنة الكثيفة داخل المنزل، لتنجو بنفسها وتخرج سريعًا من المنزل للخارج.

وعقب إخراج الجثث من المنزل كانت الصدمة تسيطر على وجوه الجميع، البكاء يسيطر على الأهالى حزنًا على رحيل الأب الذي عاش بينهم طيلة أكثر من 30 عامًا في المنطقة، قادمًا من مسقط رأسه في منطقة الإبراهيمية بالشرقية.

انتقلت جهات التحقيق إلى المكان، وناظرت جثامين المتوفيين وأمرت بنقلهم إلى مشرحة المستشفى، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

كواليس الواقعة

وكشف محمد فتحى أحد أهالى قرية الإبراهيمية بالشرقية لـ«الوطن» كواليس مصرع ابن قريتهم «مرتجى منيع» وزوجته و3 من أطفالهم في حريق شقتهم بمنطقة جزيرة بدران بشبرا مصر، مشيرًا إلى أن الأب ترك بلدته منذ أكثر من 30 عامًا وتوجه للعيش في منطقة جزيرة بدران، وكان يقطن وأسرته في ذلك المنزل المكون من 3 طوابق، حيث كان يعمل مقاول أخشاب ولديه أكثر من ورشة نجارة فى المنطقة، وقضى عمره وأسرته في منطقة جزيرة بدران.

أما عن كواليس الواقعة أوضح أن الأبنة الكبرى «جومانة» البالغة من العمر 19 عامًا، نجت من الحريق حيث خرجت سريعًا من المنزل، وتوفى فى الحريق الأب 45 سنة، وزوجته وأطفاله أعمارهم 11 سنة و 7 سنوات، وطفلة صغيرة عمر سنة واحدة، مشيرًا إلى أن جميع أهالى منطقة الإبراهيمية بالشرقية في حالة حزن منذ يوم الواقعة.