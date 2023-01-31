كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن استغاثة شخص مختطف بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنه عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام 3 أشخاص باصطحاب شخص داخل سيارة بمنطقة شربين بمحافظة الدقهلية، مصحوباً بتعليق «استغاثة تم اختطافي من أمام منزلي والتعدي على وإكراهي على توقيع أوراق على بياض».

بالفحص وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد المعني بمقطع الفيديو وتبين أنه عامل مقيم بمركز شرطة شربين له معلومات جنائية، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 الجاري قام 3 أشخاص منهم سيدة باصطحابه من أمام مسكنه لمسكن أحدهم بدائرة المركز والتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع عقود أراضي على بياض مقابل قيام السيدة بالتنازل عن محضر سرقة محرر ضده.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لإجبار المذكور على إعادة المسروقات وأفادوا بتخلصهم من العقود المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.