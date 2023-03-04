مشاركة دولية كبيرة بمعرض التعليم العالي إيديوجيت 2023 في دورته الـ12

يفتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت 2023» فى دورته الثانية عشرة في الفترة من 7 -9 مارس 2023 بأحد فنادق القاهرة والذى يعتبر من أكبر ملتقيات التعليم العالى بمصر والمنطقة العربية.

وتأتي الدورة الثانية عشرة من ملتقى إديوجيت 2023، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة مصرية ودولية واسعة، حيث يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية تتقدمهم جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، وبنها، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

كما يستضيف المعرض عددا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية منها الجامعة البريطانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة أسلسكا، جامعة المستقبل، جامعة مصر للمعلوماتية ونيو جيزة والجامعة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتعليم الجامعى، والمجلس البريطانى، كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة وعلى رأسها جامعة الجلالة وجامعة العالمين.

الجامعات التكنولوجية الجديدة والأهلية

وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، إنه تشارك بالمعرض لأول مرة الجامعات التكنولوجية الجديدة والجامعات الأهلية التي أنشأتها الدولة حديثا والتي تتيح تعليما ذا جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر.

20 دولة في المعرض والملتقى 2023

وأشار شمس الدين إلى أنه على المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وفرنسا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن وغيرها من خلال جامعاتها المرموقة وكذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التى تمثل المئات من كبرى جامعات العالم.

وأضاف أن العديد من الجامعات المصرية والعالمية تحرص على المشاركة بمعرض إيديوجيت، حيث يُعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للآلاف من طلاب السنوات النهائية الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعى وأولياء الأمور، حيث تتنافس الجامعات المشاركة فى جذب الطلاب بعرض جوانب المتميز فى برامجها التعليمية.

ومن المقرر أن يزور ملتقى إيديوجيت الآلاف على مدار ثلاثة أيام مجانا للالتقاء بممثلي الجامعات المشاركة للتعرف على الفرص التعليمية المتاحة والمقارنة واختيار الأنسب منها، كما يزور المعرض كذلك لفيف من رؤساء وقيادات الجامعات المصرية، العربية والدولية، خبراء التعليم العالي من مصر والعالم، عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي الخدمات، حيث يُعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي في المنطقة والعالم.

و كان ملتقى إيديوجيت قد استضاف في نسخة الناجحة السابقة، بالإضافة لعشرات الجامعات المصرية والأجنبية، وزارة التعليم الإماراتية، دبي إكسبو، مؤسسة كيو أس للتصنيف الدولي التي كرمت وزير التعليم العالي و عدد من رؤساء الجامعات المصرية بمناسبة إدراج جامعاتهم في التصنيف العالمي للجامعات.