افتتاح ملتقى التوظيف السنوي للخريجين في جامعة بنها بمشاركة 50 شركة

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الملتقى التوظيفي السنوي للخريجين بمجمع الكليات ببنها، في إطار دور الجامعة المجتمعي فى توفير فرص عمل ووظائف لخريجيها، مؤكدا أن الجامعة حريصة على بناء شراكات متعددة مع المجتمع المحلي والشركات الصناعية لتوفير فرص عمل للخريجين في كل التخصصات.

50 شركة صناعية تقدم وظائف لخريجي جامعة بنها

وأوضح رئيس جامعة بنها، في بيان له، أن الملتقى يشارك فيه ما يقرب من 50 شركة صناعية متخصصة في كل المجالات، لتقديم مجموعة من فرص العمل لجميع خريجي الجامعة، حيث يسهم الملتقى في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف، لإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وظائف ومنح تدريبية لخريجي جامعة بنها

وأكد الدكتور محمود عراقي، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حريص على الشراكة والتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالقليوبية، لتوفير فرص عمل للخريجين، مشيرا إلى أن الملتقى قد شهد حضوراً وتفاعلاً بين المشاركين وذلك من خلال التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

جاء الملتقي بحضور جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبد الحق عميدة كلية التربية، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.