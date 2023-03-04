إمساكية رمضان 2023 كاملة لمحافظة الغربية وعدد ساعات الصيام

إمساكية رمضان 2023 كاملة وعدد ساعات الصيام، يتطلع المواطنون بالمحافظات المختلفة، من بينها محافظة الغربية إلى معرفتها، بجانب عدد ساعات الصيام، وموعد الإمساك والافطار، قبل دخول شهر رمضان المبارك.

إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الغربية

ومن خلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» إمساكية شهر رمضان 2023، كاملة، وعدد ساعات الصيام، لمحافظة الغربية، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة، حيث من المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان، هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وفقاً للحسابات الفلكية.

أوقات الإفطار والسحور يوميا

تقويم إمساكية رمضان في محافظة الغربية لعام 1444 هجرية، و2023 ميلادية ومعرفة أوقات الإفطار والسحور يومياً، وعدد ساعات الصيام جاءت على النحو التالي.

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27 ، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:57، الظهر 12:03، العصر 3:31 .

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:02، العصر 3:31.

السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:29، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:02، العصر 3:31.

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:02، العصر 3:31 .

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:32 .

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:01، العصر 3:32

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:01، العصر 3:32

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:01، العصر 3:32 .

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:32 .

- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:46، الظهر 12:00، العصر 3:32 .

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 12:00، العصر 3:32 .

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:32 .

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:42، الظهر 11:59، العصر 3:32 .

- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:41، الظهر 11:59، العصر 3:32 .

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:59، العصر 3:32 .

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:58، العصر 3:32 .

- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:37، الظهر 11:58، العصر 3:32 .

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:58، العصر 3:32 .

- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:35، الظهر 11:57، العصر 3:32 .

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:34، الظهر 11:57، العصر 3:32 .

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:57، العصر 3:32 .

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:31، الظهر 11:57، العصر 3:32 .

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:29، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:28، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:27، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:32 .

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:26، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:55، العصر 3:32.