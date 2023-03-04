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  روسيا: حشد الدول لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبيل الوحيد لحل الأزمات

كتب:

أ ش أ
05:27 م | السبت 04 مارس 2023
بوتين

بوتين

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن حشد الدول على أساس الاحترام وجدول الأعمال الإيجابي وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة هو الحل الوحيد لأزمات الراهنة .

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، أن الخطاب الروسي أكد أن السياسات غير المسؤولة للغرب الجماعي شكلت عقبة رئيسية للتعافي والتقدم .

وأشار إلى جهود الغرب اليائسة للحفاظ على الهيمنة في محاولة لاستبدال مفهوم النظام العالمي القائم على القواعد بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

هناك حاجة لتعاون متعدد الأطراف في الشؤون الدولية

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، فإن حشد الدول بشكل أفضل حول الاحترام والأجندة الإيجابية المبنية في السعي لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن يكون السبيل الوحيد للخروج من أزمات اليوم المترابطة.

وأضاف بيان وزارة خارجية روسيا أن هناك حاجة لتعاون متعدد الأطراف في الشؤون الدولية.

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