أوكرانيا تنفي انسحاب قواتها من باخموت

نفى متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، مزاعم بانسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في باخموت.

وقال سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة، أن القتال في باخموت هو أكثر في الضواحي، حيث تسيطر قوات الدفاع الأوكرانية على المدينة: «القوات المسلحة الأوكرانية وحرس الحدود والحرس الوطني».

وأضاف في رده على أنباء انسحاب بعض الوحدات: «كما لا يوجد انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية» وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

مقتل 150 جندي روسي وإصابة 239 آخرين

وأشار تشيرفاتي، إلى أنه حتى الآن يوم السبت: «كان هناك 21 هجومًا للعدو باستخدام أنظمة مدفعية مختلفة وMLRS بالقرب من باخموت وحدها، و9 اشتباكات قتالية، ووقع ما مجموعه 131 هجوما و38 اشتباكا قتاليا على هذه الجبهة».

وأضاف أن أكثر من 150 جنديا روسيا قتلوا وأصيب 239 وأسر ثلاثة.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظام مدفعي من «M777» أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر.

أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية، في اتجاه كوبيانسك، عن مقتل أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة و6 مركبات.

سلاح الطيران الروسي ألحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية

وأشارت إلى أن سلاح الطيران الروسي ألحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على 80 عسكريا وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين في محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيا

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مروحية من طراز «Mi-8» تابعة لسلاح الجوالأوكراني بمنطقة زابوروجيا،فضلا عن اعتراض 12 صاروخا من نوع هيمارس، كما تم إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية.