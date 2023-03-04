منى زكي تعيد اكتشاف نفسها في مسلسل «تحت الوصاية» برمضان 2023

تظهر الفنانة منى زكي بشكل مغاير للغاية خلال مسلسل تحت الوصاية، الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان 2023.

منى زكي تظهر بالحجاب في مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية سيعرض خلال شهر رمضان 2023 عبر قناة دي إم سي، من بطولة منى زكي ودياب ونسرين أمين ورشدي الشامي وعلى الطيب ومها نصار، من تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

تتطرق أحداث مسلسل تحت الوصاية إلى مناقشة قانون الوصايا على الأبناء بعد رحيل الأب، من خلال أجواء درامية وأحداث كثيرة يشهدها العمل وأبطاله، وعلى رأسهم الفنانة منى زكي التى تعيد اكتشافها من جديد في المسلسل حيث تظل لأول مرة محجبة في الدراما التلفزيونية.

يذكر أن الفنانة منى زكي كانت قد تغيبت عن السباق الدرامي الرمضاني للعام الماضي، بعد أن خرج مسلسلها لام شمسية عن التنفيذ، حيث كانت قد قدمت فى العام قبل الماضي مسلسل لعبة نيوتن، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.